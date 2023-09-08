Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен предпринимает попытки сделать хоть что-нибудь, чтобы прикрыть провал Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Шаффер считает новый пакет помощи Киеву очередным «мошенничеством и взяткой» администрации президента США Джо Байдена.

Ранее, 8 сентября, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom зявил, что российский лидер Владимир Путин переживет любого президента Соединенных Штатов и одержит победу в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».

