Небензя: мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией»

Небензя отметил, что большинство украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от режима президента Владимира Зеленского.

«Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине «могилизацией», - констатировал Небензя.

По его словам, НАТО ведет гибридную войну с Россией до последнего украинца. После «мясных штурмов» у Киева остается все меньше живой силы, сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что в украинскую армию начнут призывать ограниченно годных мужчин, передает «Радиоточка НСН».

