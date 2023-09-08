Небензя: мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией»
Тотальную мобилизацию на Украине давно называют «могилизацией», обратил внимание постпред РФ при ООН Василий Небензя. Слова дипломата приводит ТАСС.
Небензя отметил, что большинство украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от режима президента Владимира Зеленского.
«Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине «могилизацией», - констатировал Небензя.
По его словам, НАТО ведет гибридную войну с Россией до последнего украинца. После «мясных штурмов» у Киева остается все меньше живой силы, сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что в украинскую армию начнут призывать ограниченно годных мужчин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru