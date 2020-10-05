Новости за ночь: Ученый назвал сроки сохранения иммунитета к COVID-19 у переболевших

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода. После этого человек рискует заразиться этим вирусом повторно. Об этом сообщил в беседе с Ura.Ru вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов.

В результате, по его словам, под угрозой вскоре окажутся те, кто переболел в апреле и мае, отмечает телеканал «360».