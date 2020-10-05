Новости за ночь: Ученый назвал сроки сохранения иммунитета к COVID-19 у переболевших

Иммунитет к новой коронавирусной инфекции сохраняется у уже переболевших COVID-19 порядка полугода. После этого человек рискует заразиться этим вирусом повторно. Об этом сообщил в беседе с Ura.Ru вирусолог и бывший заведующий лаборатории центра «Вектор» Александр Чепурнов.

В результате, по его словам, под угрозой вскоре окажутся те, кто переболел в апреле и мае, отмечает телеканал «360».

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Такие выводы вирусолог сделал после наблюдений за уже перенесшими COVID-19 людьми. Он утверждает, что антитела у переболевших снижаются за три-четыре месяца. К пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

Ученые отметил, что в настоящее время он наблюдает именно за таким пациентом.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН заявил, что у переболевших коронавирусом в легкой форме иммунитет очень непродолжительный, а по переболевшим в тяжелой форме пока нет четких данных, насколько этот иммунитет будет продолжительно защищать организм.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Иммунитет УченыеКоронавирус
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