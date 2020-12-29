В России выявлено 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19
29 декабря 202011:10
За минувшие сутки в России выявлено 27 002 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с начала пандемии число заболевших увеличилось до 3 105 037. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Умерли 562 пациента с ковидом, выздоровели 24 874 человека, передает RT.
В Москве зафиксировано за сутки 5641 случай, пишет «Свободная пресса». В Санкт-Петербурге 3757, Подмосковье 1547.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что все добровольцы старше 60 лет получили вакцину «ЭпиВакКорона».
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Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
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29 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru