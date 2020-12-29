В Раде назвали отказ от российской вакцины «уничтожением украинцев»

Отказ Киева от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» - это спланированное уничтожение народа. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.

Ранее президент страны Владимир Зеленский поручил главе Минздрава получить вакцину в январе или феврале, пишет «Свободная пресса».

В Белоруссии началась вакцинация российской вакциной «Спутник V»

Рабинович считает, что Украина должна договариваться с Россией на поставку вакцины.

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», - цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине многие высказываются за использование российской вакцины в борьбе с коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

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