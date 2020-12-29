Все добровольцы старше 60 лет получили вакцину «ЭпиВакКорона»
Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отметили, что 89 добровольцам также уже поставили вторую дозу, передает РИА Новости.
Первые пять добровольцев старше 60 были вакцинированы 21 ноября. После этого на протяжении суток за ними наблюдали специалисты. Через трое суток были сделаны прививки остальным 145 добровольцам.
Ранее в Минздраве сообщили, что в России сейчас лишь 21% граждан выражают готовность сделать прививку против коронавируса, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru