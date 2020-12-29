Все добровольцы старше 60 лет получили вакцину «ЭпиВакКорона»

Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отметили, что 89 добровольцам также уже поставили вторую дозу, передает РИА Новости.

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Первые пять добровольцев старше 60 были вакцинированы 21 ноября. После этого на протяжении суток за ними наблюдали специалисты. Через трое суток были сделаны прививки остальным 145 добровольцам.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России сейчас лишь 21% граждан выражают готовность сделать прививку против коронавируса, пишет «Свободная пресса».



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ФОТО: sobyanin.ru
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