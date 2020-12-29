Все добровольцы старше 60 лет получили вакцину «ЭпиВакКорона»

Первые пять добровольцев старше 60 были вакцинированы 21 ноября. После этого на протяжении суток за ними наблюдали специалисты. Через трое суток были сделаны прививки остальным 145 добровольцам.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России сейчас лишь 21% граждан выражают готовность сделать прививку против коронавируса, пишет «Свободная пресса».







