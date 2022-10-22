В Китае назвали три пищевые привычки, ведущие к развитию деменции

Почему возникает деменция у пожилых, выясняли китайские ученые.

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По прогнозам, в Китае к 2050 году деменцией заболеют около 40 млн. человек. Заболевание считается одним из наиболее распространенных. Ее начало связывают с патологическими изменениями в головном мозге, отмечает «ИноСМИ».

По данным китайских исследователей, развитие слабоумия происходит при сочетании нескольких факторов: возраст, болезни, ожирение и социальные навыки.

Так, провоцируют слабоумие блюда с высоким содержанием углеводов, соли, а также чрезмерное употребление алюминийсодержащих продуктов. Деменция грозит любителям сладкой газировки.

Ранее стало известно, что 66-летний американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Заболевание у него диагностировано на ранней стадии, сообщает ряд СМИ.


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ФОТО: pixabay.com
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