В Китае назвали три пищевые привычки, ведущие к развитию деменции
Почему возникает деменция у пожилых, выясняли китайские ученые.
По прогнозам, в Китае к 2050 году деменцией заболеют около 40 млн. человек. Заболевание считается одним из наиболее распространенных. Ее начало связывают с патологическими изменениями в головном мозге, отмечает «ИноСМИ».
По данным китайских исследователей, развитие слабоумия происходит при сочетании нескольких факторов: возраст, болезни, ожирение и социальные навыки.
Так, провоцируют слабоумие блюда с высоким содержанием углеводов, соли, а также чрезмерное употребление алюминийсодержащих продуктов. Деменция грозит любителям сладкой газировки.
Ранее стало известно, что 66-летний американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за деменции. Заболевание у него диагностировано на ранней стадии, сообщает ряд СМИ.
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