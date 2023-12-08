Заммэра Ракова заявила, что эпидситуация в Москве находится под контролем
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что эпидситуация в столице находится под контролем, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, фиксируется сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, однако в Москве есть все мощности для лечения пациентов - отлажена система мониторинга, выполняется ежедневный анализ новых случаев.
«Сейчас в структуре заболевших продолжает доминировать COVID-19 – это штаммы ХВВ.1.16, EG.5.1.1, FL.1.5.1, XBB.1.16.11, XBB.1.16.17... Начался рост гриппа А – H3N2, более чем на 14%... При этом не выявлены возбудители парагриппа, аденовируса, бокавируса, метапневмовируса, гриппа Б, которые присутствовали еще на прошлых неделях», - уточнила она.
Ракова добавила, что фиксируемые цифры не только соответствуют прогнозам и классическому варианту развития эпидобстановки - показатели 2023 года на 12% ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что почти 75 млн россиян привились от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru