Заммэра Ракова заявила, что эпидситуация в Москве находится под контролем

По её словам, фиксируется сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, однако в Москве есть все мощности для лечения пациентов - отлажена система мониторинга, выполняется ежедневный анализ новых случаев.

«Сейчас в структуре заболевших продолжает доминировать COVID-19 – это штаммы ХВВ.1.16, EG.5.1.1, FL.1.5.1, XBB.1.16.11, XBB.1.16.17... Начался рост гриппа А – H3N2, более чем на 14%... При этом не выявлены возбудители парагриппа, аденовируса, бокавируса, метапневмовируса, гриппа Б, которые присутствовали еще на прошлых неделях», - уточнила она.

Ракова добавила, что фиксируемые цифры не только соответствуют прогнозам и классическому варианту развития эпидобстановки - показатели 2023 года на 12% ниже, чем показатели прошлогодней заболеваемости ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что почти 75 млн россиян привились от гриппа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

