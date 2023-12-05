Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 17%, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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При этом уточняется, что число заболевших на 16% меньше аналогичного периода в прошлом году. По итогам прошлой недели в России было зарегистрировано свыше 97 случаев заболевания коронавирусом, что почти на 23 процента выше показателей прошлой недели.

Ранее в Роспотребнадзоре, что от грипп привились почти 75 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ГриппОРВИ

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