Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 17%

При этом уточняется, что число заболевших на 16% меньше аналогичного периода в прошлом году. По итогам прошлой недели в России было зарегистрировано свыше 97 случаев заболевания коронавирусом, что почти на 23 процента выше показателей прошлой недели.

Ранее в Роспотребнадзоре, что от грипп привились почти 75 миллионов россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

