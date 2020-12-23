Ученые: иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев

Иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев, пишет международный портал MedicalXpress со ссылкой на Университет Монаша (Австралия).

Исследование подтверждает, что антитела к коронавирусу вырабатываются на срок не менее восьми месяцев, что дает надежду на эффективность вакцины от этой болезни.

За сутки в России выявили 27 250 новых зараженных коронавирусом

Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что само лечение приводит к появлению новых штаммов коронавируса и помогает вирусу эволюционировать быстрее. По ее словам, новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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