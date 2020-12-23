Ученые: иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев
Иммунитет к COVID-19 сохраняется до 8 месяцев, пишет международный портал MedicalXpress со ссылкой на Университет Монаша (Австралия).
Исследование подтверждает, что антитела к коронавирусу вырабатываются на срок не менее восьми месяцев, что дает надежду на эффективность вакцины от этой болезни.
Ранее биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что само лечение приводит к появлению новых штаммов коронавируса и помогает вирусу эволюционировать быстрее. По ее словам, новые штаммы коронавируса, которые возникают в результате лечения пациентов, как это, вероятно, произошло в Великобритании, могут появляться в разных странах, в том числе и в России. Биолог отметила, что мутации — это нормальный процесс эволюции вируса.
Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 на территории страны. Мутировавшая форма распространяется быстрее, чем исходная, и легче передается от человека к человеку. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря приостановила со страной пассажирские перевозки на неделю.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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