За сутки в России выявили 27 250 новых зараженных коронавирусом

За сутки в России было выявлено 27 250 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего число заразившихся с начала пандемии выросло до 2 933 753 человек.

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Умерло 549 пациентов с ковид. Выписаны 24 447 человек, перенесших заболевание, передает RT.

В Москве за сутки зафиксировано 5652 новых инфицированных, пишет «Свободная пресса». Далее следуют Санкт-Петербург (3749) и Московская область (1540).

Между тем, специалисты из Дании и Бразилии заявили о новых мутациях SARS-CoV-2, передает телеканал «360». Ученые полагают, что видоизмененный вирус менее устойчив к вакцине.

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ФОТО: pixabay.com
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