За сутки в России выявили 27 250 новых зараженных коронавирусом
За сутки в России было выявлено 27 250 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего число заразившихся с начала пандемии выросло до 2 933 753 человек.
Умерло 549 пациентов с ковид. Выписаны 24 447 человек, перенесших заболевание, передает RT.
В Москве за сутки зафиксировано 5652 новых инфицированных, пишет «Свободная пресса». Далее следуют Санкт-Петербург (3749) и Московская область (1540).
Между тем, специалисты из Дании и Бразилии заявили о новых мутациях SARS-CoV-2, передает телеканал «360». Ученые полагают, что видоизмененный вирус менее устойчив к вакцине.
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Заразились
2,9 млн+27 250 / сут.
Умерли
52 461+549 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 447 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru