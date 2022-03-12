Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных

Около 1300 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли за время проведения спецоперации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает РИА Новости.

Спецоперацию не заморозят. Военные эксперты согласились в оценке развития ситуации на Украине

На Украине в качестве заложников остались более 7 тыс. иностранцев из 21 страны, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к спецоперации на Украине.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВСУПогибшиеВладимир Зеленский
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