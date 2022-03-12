Зеленский впервые назвал число погибших украинских военных
12 марта 202218:36
Около 1300 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли за время проведения спецоперации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает РИА Новости.
На Украине в качестве заложников остались более 7 тыс. иностранцев из 21 страны, сообщает ТАСС.
Ранее в пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза Путин согласился с предложением привлечь добровольцев к спецоперации на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru