Володин заявил, что Зеленский покинул Украину

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», - написал он у себя в Telegram-канале.
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26 февраля Володин уже сообщал, что Зеленский выехал из Киева и скрылся во Львове.

Сегодня утром президент Украины пожаловался «западным партнерам», заявив, что российские танки якобы «расстреливают атомные блоки», что грозит новым Чернобылем и «концом всему». Однако информация об обстреле энергоблоков не подтвердилась.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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