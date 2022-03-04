Володин заявил, что Зеленский покинул Украину
4 марта 202216:14
Президент Украины Владимир Зеленский покинул Украину, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше», - написал он у себя в Telegram-канале.
26 февраля Володин уже сообщал, что Зеленский выехал из Киева и скрылся во Львове.
Сегодня утром президент Украины пожаловался «западным партнерам», заявив, что российские танки якобы «расстреливают атомные блоки», что грозит новым Чернобылем и «концом всему». Однако информация об обстреле энергоблоков не подтвердилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru