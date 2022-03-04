Зеленский обсудил пожар на Запорожской АЭС с Байденом, Шольцем и Джонсоном

Ранее стало известно о пожаре на территории АЭС. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в учебно-тренировочном корпусе за пределами электростанции, отмечает телеканал «360». Открытого огня на территории АЭС нет, сообщает РЕН ТВ.

Зеленский обсудил инцидент с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой. Кроме того, Киев связался с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В беседе Байден заявил, что США следят за происходящим, а глава Белого дома обсудил ситуацию со специалистами по ядерной безопасности. В свою очередь, Джонсон заявил о намерении созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

