«Военные диктаторы»: Залужного и Буданова назвали возможными преемниками Зеленского
Если Зеленский перестанет устраивать Запад, то его сразу же ликвидируют и приведут к власти удобных людей, отметил в эфире НСН политолог Иван Мезюхо.
Новый «майдан» может произойти на Украине только в том случае, если украинский президент Владимир Зеленский перестанет устраивать Запад, заявил председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью НСН. По его словам, в таком случае на место Зеленского поставят главу военной разведки Украины Кирилла Буданова или главкома ВСУ Валерия Залужного.
Накануне издание Politico со ссылкой на бывшего украинского министра сообщило, что Украине после окончания спецоперации грозит очередной «майдан». Отмечается, что конфликт «породил большие надежды», и люди будут с нетерпением ждать перемен. Иван Мезюхо считает, что Зеленский всеми силами будет стараться не допустить начало «майдана».
«Зеленский – это маленький диктатор, который способен и дальше закручивать гайки и закрывать рты всем несогласным. Не вижу механизмов, при которых майдан можно было бы провести. Его проведут только в том случае, если Зеленский не будет устраивать Запад… И то, если это произойдет, его можно тихо ликвидировать и поставить на его место военного диктатора – Залужного или Буданова. В большей степени рассматривается Буданов, а не Залужный», - сказал Мезюхо.
Он отметил, что Зеленский всеми способами будет пытаться избежать нового «майдана». По словам Мезюхо, в случае необходимости президент Украины запустит механизмы военного положения «на полную катушку».
«На Украине введено военное положение. Более того, все ограничения, которые предполагает военное положение, пока еще не имплементированы. В случае необходимости Зеленский запустит механизмы военного положения на полную катушку. Например, будет введена не фактическая, а прямая цензура. Уже по сегодняшним ограничениям запрещены протестные акции. Кроме того, военное положение уже сегодня позволяет Зеленскому затыкать рты несогласных граждан. С началом спецоперации из медиаполя пропал ряд граждан активной публичной оппозиции», - указал собеседник НСН.
Кроме того, политолог подчеркнул, что «майданы» на Украине никогда не являлись подлинным выражением воли народа. Он объяснил, что акции протеста всегда проводились за деньги Запада. А Запад, указал Мезюхо, не готов снова платить за организацию очередных протестов.
«Все майданы на Украине не являлись подлинным выражением воли народа. Они проводились за деньги Запада с помощью применений западных политтехнологий и подкупа местной политической элиты. Сегодня Запад и так сильно потратился на военную помощь режима Зеленского. Сомневаюсь, что он готов проплачивать организацию очередного майдана на территории Украины. Рассуждения западных аналитиков несколько наивны и не учитывают геополитические обстоятельства», - резюмировал политолог.
Ранее, в начале апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания спонсировала украинский майдан через олигарха Бориса Березовского. Она отмечала, что Лондон «вливал» деньги в майдан, расшатывая ситуацию в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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