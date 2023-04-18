«Военные диктаторы»: Залужного и Буданова назвали возможными преемниками Зеленского

Накануне издание Politico со ссылкой на бывшего украинского министра сообщило, что Украине после окончания спецоперации грозит очередной «майдан». Отмечается, что конфликт «породил большие надежды», и люди будут с нетерпением ждать перемен. Иван Мезюхо считает, что Зеленский всеми силами будет стараться не допустить начало «майдана».

«Зеленский – это маленький диктатор, который способен и дальше закручивать гайки и закрывать рты всем несогласным. Не вижу механизмов, при которых майдан можно было бы провести. Его проведут только в том случае, если Зеленский не будет устраивать Запад… И то, если это произойдет, его можно тихо ликвидировать и поставить на его место военного диктатора – Залужного или Буданова. В большей степени рассматривается Буданов, а не Залужный», - сказал Мезюхо.

Он отметил, что Зеленский всеми способами будет пытаться избежать нового «майдана». По словам Мезюхо, в случае необходимости президент Украины запустит механизмы военного положения «на полную катушку».

«На Украине введено военное положение. Более того, все ограничения, которые предполагает военное положение, пока еще не имплементированы. В случае необходимости Зеленский запустит механизмы военного положения на полную катушку. Например, будет введена не фактическая, а прямая цензура. Уже по сегодняшним ограничениям запрещены протестные акции. Кроме того, военное положение уже сегодня позволяет Зеленскому затыкать рты несогласных граждан. С началом спецоперации из медиаполя пропал ряд граждан активной публичной оппозиции», - указал собеседник НСН.

Кроме того, политолог подчеркнул, что «майданы» на Украине никогда не являлись подлинным выражением воли народа. Он объяснил, что акции протеста всегда проводились за деньги Запада. А Запад, указал Мезюхо, не готов снова платить за организацию очередных протестов.