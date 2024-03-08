СМИ: Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Дмитрия Кулебы на посту министра иностранных дел, пишет издание «Страна» со ссылкой на источник.
По информации портала, у Зеленского много вопросов к Кулебе, в том числе по кандидатурам послов. Офис президента недоволен деятельностью министра, констатировал источник.
Собеседник «Страны» заявил, что Кулебу рассматривали на должность посла в Великобританию. Отмечается, что новым министром иностранных дел Украины может стать заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, курирующий внешнее направление.
Накануне МИД Украины сообщил о назначении бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru