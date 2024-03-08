СМИ: Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Дмитрия Кулебы на посту министра иностранных дел, пишет издание «Страна» со ссылкой на источник.

Главу МИД Украины Кулебу покусала собака

По информации портала, у Зеленского много вопросов к Кулебе, в том числе по кандидатурам послов. Офис президента недоволен деятельностью министра, констатировал источник.

Собеседник «Страны» заявил, что Кулебу рассматривали на должность посла в Великобританию. Отмечается, что новым министром иностранных дел Украины может стать заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, курирующий внешнее направление.

Накануне МИД Украины сообщил о назначении бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:МИДВладимир ЗеленскийУкраина

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