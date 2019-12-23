Выборы на Украине пробили брешь в «Слуге народа»

Результаты местных и дополнительных местных выборов в объединенные территориальные общины на Украине обескуражили партию власти президента Владимира Зеленского. Наибольшей поддержкой избирателей заручились самовыдвиженцы – известные в народе деятели, сообщают украинские СМИ.

Впрочем, официальная риторика руководства «Слуги народа» бравурно сообщает о новой уверенной победе. Партия получила около 33% голосов среди всех участников выборов, завоевав каждый третий мандат. Это больше, чем все остальные вместе взятые политические силы.

Однако политологи и эксперты обращают внимание на то, что в большинстве регионов Украины кандидаты, позиционирующие себя как сторонники Зеленского, уступили независимым «тяжеловесам», отмечают «Дни.ру». Такие результаты стоит, скорее, расценивать как первые признаки провала. Эксперты связывают это, в первую очередь, с провальной экономической политикой команды Зеленского.

