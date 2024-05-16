Зеленский провел заседание Ставки в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что провел в Харькове заседание Ставки.
По его словам, он заслушал развернутый доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, а также командующих группировками «Хортица» и «Харьков».
Кроме того, с докладами выступили руководители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки Минобороны страны и Службы внешней разведки, а также представители местных властей.
«Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели... На сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая... Но направление остается крайне сложным», - заключил украинский лидер.
Ранее в Управлении стратегических коммуникаций украинской армии заявили, что на на харьковское направление были переброшены резервные подразделения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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