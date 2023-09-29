ВСУ вывели из-под села Работино отказавшуюся воевать 47-ю бригаду
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение отвести в тыл 47-ю бригаду из района населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что командование ВСУ приняло решение отвести бригаду из-за ее отказа выполнять боевые приказы. Подразделение понесло большие потери.
«Осуществляется вывод в тыловой район 47-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Работино Запорожской области в связи с отказом военнослужащих выполнять боевые задачи из-за понесенных потерь», - говорится в заявлении Минобороны.
В беседе с «Радиоточкой НСН» глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о разгроме ВСУ на ореховском направлении. Подразделения Вооруженных сил РФ встретили шквальным огнем пытавшегося атаковать противника, отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru