Сигналы не дошли? ВСУ нанесли массированный удар по РФ перед прямой линией Путина

АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ

В ночь на 19 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он отмечал, что по области нанесли удар более 30 дронов и три ракеты. Фрагменты беспилотника ранили жителя населенного пункта под Ростовом, медики оказывают помощь пострадавшему.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большинство воздушных целей были нейтрализованы, но в результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, который уже потушили. Предприятие расположено в 100 километрах от Ростова-на-Дону и является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Полная мощность завода составляет 5,6 млн тонн. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году и производит мазут, бензин, судовое, дизельное и печное топливо. Ранее врио губернатора сообщал, что в районе полуночи в Ростовской области сбили семь БПЛА, шесть из которых уничтожили в Таганроге и один в Батайске.

ЗОНА ДОСЯГАЕМОСТИ РАКЕТ

Минобороны РФ 18 декабря продемонстрировало, какие территории России находятся в зоне досягаемости поставленного ВСУ дальнобойного вооружения. Такие данные привел начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.

По представленной информации, в зоне досягаемости ракет Storm Shadow, ATACMS и Scalp-EG в первую очередь находятся Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Республика Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область. В зону досягаемости также попадают регионы Центрального федерального округа: Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Белгородская области, частично Смоленская, Тамбовская и Калужская области.