Сигналы не дошли? ВСУ нанесли массированный удар по РФ перед прямой линией Путина
ВСУ атаковали регионы РФ 84 беспилотниками, в Ростовскую область запустили три ракеты. Между тем в 12:00 мск состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой граждане смогут задать главе государства вопросы.
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 84 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, сообщило Минобороны РФ. Были пресечены попытки совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа.
«Тридцать шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над территорией Брянской области, 14 – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по три БПЛА сбили над территориями Тамбовской и Курской областей, один – над территорией Краснодарского края. Между тем сегодня, 19 декабря, состоится прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой граждане смогут задать главе государства вопрос и получить ответ в прямом эфире. В этом году она пройдет совместно с большой пресс-конференцией главы государства в 12:00 мск.
АТАКА НА РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ
В ночь на 19 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ, сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он отмечал, что по области нанесли удар более 30 дронов и три ракеты. Фрагменты беспилотника ранили жителя населенного пункта под Ростовом, медики оказывают помощь пострадавшему.
«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большинство воздушных целей были нейтрализованы, но в результате атаки беспилотников на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, который уже потушили. Предприятие расположено в 100 километрах от Ростова-на-Дону и является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.
Полная мощность завода составляет 5,6 млн тонн. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2009 году и производит мазут, бензин, судовое, дизельное и печное топливо. Ранее врио губернатора сообщал, что в районе полуночи в Ростовской области сбили семь БПЛА, шесть из которых уничтожили в Таганроге и один в Батайске.
ЗОНА ДОСЯГАЕМОСТИ РАКЕТ
Минобороны РФ 18 декабря продемонстрировало, какие территории России находятся в зоне досягаемости поставленного ВСУ дальнобойного вооружения. Такие данные привел начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для зарубежных военных атташе.
По представленной информации, в зоне досягаемости ракет Storm Shadow, ATACMS и Scalp-EG в первую очередь находятся Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, Республика Крым, частично Краснодарский край и Волгоградская область. В зону досягаемости также попадают регионы Центрального федерального округа: Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Белгородская области, частично Смоленская, Тамбовская и Калужская области.
Кроме того, в зоне досягаемости беспилотного летательного аппарата Tekever AR3 с дальностью в тысячу километров находятся несколько регионов Северо-Кавказского, Приволжского и Южного федеральных округов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 6 декабря назвал ошибочной веру в сдвигание «красных линий» России. Он отмечал, что Россия не хочет «усугублять ситуацию», но в то же время по ее территории бьют ракетами ATACMS и другим дальнобойным оружием, и Москва «посылает сигналы». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД РФ заявлял, что последним таким сигналом был запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник», и российские власти надеются, что его «восприняли всерьез».
НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ В ЗОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и наступают по всему фронту в зоне спецоперации на Украине, о чем заявил 18 декабря Валерий Герасимов. Он отметил, что в 2024 году армия России взяла под контроль более 190 населенных пунктов и заняла порядка 4,5 тысячи квадратных километров территории.
С начала спецоперации ВСУ потеряли около миллиона человек ранеными и убитыми, а также 20 тысяч боевых бронированных машин и танков, более 19,5 тысячи орудий полевой артиллерии, свыше 1,5 тысячи пусковых установок систем залпового огня. Герасимов также сообщил, что помощь Украине на 350 миллиардов долларов оказали более 30 государств, при этом наиболее значительный вклад внесли Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Франция и Дания. Подготовку по стандартам НАТО прошли свыше 165 тысяч украинских военных.
Российские военкоры также сообщают об активном продвижении ВС РФ. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на 18 декабря, на Донецком фронте продолжается наступление российской армии на нескольких направлениях. С тяжелыми боями военные продвинулись севернее Великой Новоселки в районе Нового Комара, ВСУ продолжают оказывать там ожесточенное сопротивление. Отмечается, что в Курахово продолжаются штурмовые действия как в самом городе, так и на флангах.
«Есть тактические успехи российских войск в Константинопольском. Тяжелые бои идут на Покровском направлении, где ВС РФ ведут бои в районе Шевченко и Даченского. В Дзержинске продолжаются городские бои», – говорится в сообщении.
На Часовоярском направлении, по данным канала, основное внимание сосредоточено на огнеупорном заводе, куда российские войска смогли зайти на прошлой неделе. Какая именно часть сейчас остается под контролем ВСУ, пока точно неизвестно.
В свою очередь в Курской области продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках. Подчеркивается, что российские войска пытаются развивать наступление, вместе с тем у ВСУ там достаточно сильная оборона.
Ранее, 14 декабря, Владимир Путин заявлял, что Россия готова дать отпор противникам по всему фронту. До этого глава государства отмечал, что ВС РФ наступают по всей линии фронта, все задачи спецоперации будут решены, передает «Радиоточка НСН».
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