Россия проведет испытательные пуски ракет на максимальную дальность

В России в рамках испытаний ракетных комплексов планируются пуски ракет на максимальную дальность, сообщил газете «Красная звезда» командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, ранее в стране уже проводились такие пуски на максимальную дальность, чтобы оценить соответствие их характеристик заданным требованиям. Такие пуски осуществляются в акваторию Тихого океана. Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал, а также развивать нестратегические ядерные силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

