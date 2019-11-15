Сапог всмятку, или почему реверс газа на Украину невозможен
Эксперты НСН обсуждают, что будет делать Украина, если Москва и Киев не договорятся по газу.
Реверс газа на Украину из Европы невозможен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. «Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — резюмировал глава государства.
Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии. В частности, Москва готова к сотрудничеству с Киевом, как по транзиту, так и по поставкам, при этом цена газа может быть ниже текущей на 25%.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.
«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.
В свою очередь, экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает, что сегодня в вопросе обеспечения газом Украина чувствует себя достаточно уверенно.
«Это тяжело проверить, потому что кроме слов ничего нет. Во-вторых, закачка в хранилища – это гарантия для Европы. Чтобы газ в Европу поступил, несмотря на любые перебои в отношениях Украины с Россией. Украина теперь в дискуссии имеет твердую позицию, на ее стороне Европа, и, кроме того, «Газпром» обязан выплатить определенные суммы по решениям суда. То есть, в этом сегодняшнем споре «Газпром» уязвимее - Украина спокойнее. Закачан газ для Европы. Но часть этого газа – это резерв. Если Украина не будет иметь источников газа, как это уже было, можно будет часть российского газа через Словакию и Венгрию переправлять на Украину», - отметил собеседник НСН.
Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% до 4,9 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров. При этом пресс-служба организации отмечает, что это самая низкая цена на газ для населения в ноябре с 2016 года.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил о продолжении роста цен на газ вплоть до февраля 2020 года.
«Минимальная чистая зарплата на Украине сегодня составляет 100 евро. Газом пользуется подавляющее число населения, он проведен сейчас и в малые города, и в села. Уже сегодня цена неподъемна для населения при таком уровне зарплат и пенсий. И повышение цены в ноябре, а подниматься она будет и в декабре, и в январе, и в феврале, это серьёзный удар по выживанию украинских домохозяйств», - сказал Соскин.
Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.
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