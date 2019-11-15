Сапог всмятку, или почему реверс газа на Украину невозможен

Реверс газа на Украину из Европы невозможен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. «Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — резюмировал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии. В частности, Москва готова к сотрудничеству с Киевом, как по транзиту, так и по поставкам, при этом цена газа может быть ниже текущей на 25%.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН подтвердил, что в заключении нового транзитного договора заинтересованы и Украина, и Россия, и Европа.

«У нас есть контрактные обязательства с европейскими потребителями газа. От Украины как страны-транзитера с 1 января Россия отказаться не сможет. Другое дело, что никаких контрактными обязательствами с самой Украиной с 1 января мы связаны не будем. Мы как раз и предлагаем подписать новый договор на 2020 год для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон, чтобы мы поставили газ европейцам, чтобы они нормально зиму прошли», — пояснил специалист.