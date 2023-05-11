Бывший аналитик ЦРУ предрек «изгнание» Зеленского после разгрома ВСУ
Президента Украины Владимира Зеленского в лучшем случае ожидает изгнание после разгрома ВСУ и сил НАТО, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом эксперт заявил YouTube-каналу Judging Freedom.
Джонсон отметил, что Зеленский солгал украинцам, когда пообещал «принести примирение», став президентом. Вместо этого политик поддержал неонацистов и «принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия».
Бывший аналитик также указал, что заявления украинского президента о России как об агрессоре — ложь.
«Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание», — заключил Джонсон.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США
- В Милане прогремел мощный взрыв
- Песков призвал «не забегать далеко» относительно возобновления дипотношений с Грузией
- «Ответят военные»: Песков оценил передачу Украине ракет большой дальности
- В ОКР назвали невыполнимыми критерии МОК по допуску россиян на соревнования
- Мурашко: Речи о выписке Прилепина не идет
- «Зеленский лукавит!»: Пригожин заявил о контрнаступлении ВСУ «полным ходом»
- Страны ЕС увеличат расходы на оборону на 70 млрд евро
- СМИ: Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
- Бывший аналитик ЦРУ предрек «изгнание» Зеленского после разгрома ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru