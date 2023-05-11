Джонсон отметил, что Зеленский солгал украинцам, когда пообещал «принести примирение», став президентом. Вместо этого политик поддержал неонацистов и «принял меры по уничтожению и стиранию русской культуры и русского наследия».

Бывший аналитик также указал, что заявления украинского президента о России как об агрессоре — ложь.

«Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдет в изгнание», — заключил Джонсон.

