«Взлом»: Песков назвал фейком «экстренное обращение Путина» на ТВ и радио
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что показанное в некоторых телесетях и прозвучавшее на радио «экстренное обращение Владимира Путина» - это последствия взлома, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время контроль над взломанными радиочастотами восстановлен, спецслужбы ведут разбирательство.
«В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль», - сказал представитель Кремля.
Ранее советник главы республики Крым Олег Крючков заявил, что в регионе взломали трансляции некоторых кабельных каналов, сообщает RT.
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