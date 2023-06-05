«Ситуация под контролем»: В Воронежской области разбираются со взломом радиочастот

В конце февраля в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму в теле- и радиоэфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, напоминает «Коммерсантъ».

В МЧС России тогда объяснили появление фейковой информации в эфире взломом серверов радиостанций и телеканалов.

