«Ситуация под контролем»: В Воронежской области разбираются со взломом радиочастот

В правительстве Воронежской области сообщили, что получили от жителей региона сообщения о взломе ряда радиочастот.

«Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой (...) Причин для беспокойства нет», - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.

«Взлом»: Песков оценил показанное телесетями «экстренное обращение Путина»

В конце февраля в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму в теле- и радиоэфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, напоминает «Коммерсантъ».

В МЧС России тогда объяснили появление фейковой информации в эфире взломом серверов радиостанций и телеканалов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Фейковые НовостиВоронежская ОбластьРадиостанция

Горячие новости

Все новости

партнеры