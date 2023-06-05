«Ситуация под контролем»: В Воронежской области разбираются со взломом радиочастот
В правительстве Воронежской области сообщили, что получили от жителей региона сообщения о взломе ряда радиочастот.
«Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой (...) Причин для беспокойства нет», - говорится в сообщении в Telegram-канале областного правительства.
В конце февраля в Московской и Воронежской областях, а также в Крыму в теле- и радиоэфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги, напоминает «Коммерсантъ».
В МЧС России тогда объяснили появление фейковой информации в эфире взломом серверов радиостанций и телеканалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru