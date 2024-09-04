«Пинком под зад!»: Украинский «министропад» совпал с ударом по Полтаве
Зеленский заявил о «бессрочных планах» на Курскую область, главе МИД Украины дали «ручку и бумагу», при этом в Киеве ждут ротацию силовиков вслед за «ноунеймами».
На фоне «смертоносного» удара российской армии по тренировочному центру ВСУ в Полтаве на Украине произошел «министропад». Сразу несколько министров и вице-премьеров подали 3 сентября в отставку, следующим на очереди называют главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, а украинский лидер заявил американским СМИ, что Киев намерен «бессрочно» продолжать оккупацию Курской области.
«ДЕНЬ ОТСТАВОК» НА УКРАИНЕ: НОУНЕЙМЫ И ГЛАВА МИД
Кадровые изменения в правительстве были анонсированы Зеленским еще в начале августа, при этом не уточнялось, о ком именно идет речь. «Днем Х» называли 4 и 5 сентября, однако большинство событий случилось во вторник.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в соцсетях, что заявление об отставке подала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Вслед за ней последовала вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук. Кроме того, 3 сентября стало известно об отставках главы Минюста Дениса Малюськи, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра охраны окружающей среды Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.
При этом украинские СМИ пишут, что вслед за не слишком приметными министрами может последовать и политический тяжеловес, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которому якобы «уже дали бумагу и ручку».
Президент Украины пока не прокомментировал эти отставки, но вместо него это сделал беглый украинский блогер Анатолий Шарий, по традиции не жалеющий руководство своей страны.
«Для понимания. Сегодняшний министропад сам по себе ничего не значит. Свиная чумка пронеслась по кабминовским коридорам, но смысла ноль. Одних ноунеймов сменят других ноунеймов, политика не изменится ни на градус. Примечательно и поучительно другое. Как легко сладкая парочка сдает тех, кто исправно лизал ботинок. Ни сентиментов, ни элементарной благодарности. Как шелудивых собак - пинком под зад. В один день, без объяснения причины, без понятной цели этой ротации десяток высших чиновников слили в унитаз. Без объяснения причин, надоели просто. Слили и забыли. (…) Ещё выглядит так, что историю с министрами выбросили в рамках смены заголовков о Покровске и Полтаве. Чувствую, что затевается и ротация силовиков», - признался Шарий.
По его данным, от обязанностей отстранен и начальник штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий, которого якобы проверяют «на предмет связей семьи офицера с Россией».
ОТ КУРСКА ДО ПОЛТАВЫ:
Информация об отставках поступила сразу после удара России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, который западные СМИ назвали одним из «самых масштабных и смертоносных» за все время спецоперации.
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что удар нанесли двумя баллистическими ракетами, в результате чего 51 военный был убит, а 271 ранен, однако у российской стороны другие цифры.
«На данный момент мне точно известно о не менее чем полутора сотнях уничтоженных всушников и почти трёх сотнях раненых», - сообщил 3 сентября вечером председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
При этом в Telegram-каналах пишут даже про 300 убитых боевиков, подтверждая информацию об иностранных инструкторах.
«Российские войска нанесли врагу существенный урон — в результате атаки были ликвидированы ценные специалисты связи и РЭБ, которых готовят не за два-три дня. (…) Надеемся, что факт удара по большому скоплению противника в глубоком тылу — это не разовый «инцидент», а первая весточка системной работы именно по личному составу противника. Целей из этой категории еще превеликое множество», - отмечает в этой связи «Рыбарь».
На этом фоне Зеленский сделал еще одно громкое заявление. В вышедшем в эфир 3 сентября интервью NBC News он сообщил о намерении «бессрочно» удерживать захваченную часть Курской области.
Он пояснил, что оккупированные российские территории являются неотъемлемой частью «победного плана» и могут быть использованы в гипотетических переговорах с Россией по принципу «обмена пленными».
При этом в России неоднократно заявляли, что после атаки на Курскую область никаких переговоров с Украиной не будет. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил утром 4 сентября во Владивостоке, что отставки Кулебы и других украинских министров никак не повлияют на перспективы переговоров.
«Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», - сказал он любознательным журналистам на полях Восточного экономического форума.
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