«Пинком под зад!»: Украинский «министропад» совпал с ударом по Полтаве

«ДЕНЬ ОТСТАВОК» НА УКРАИНЕ: НОУНЕЙМЫ И ГЛАВА МИД

Кадровые изменения в правительстве были анонсированы Зеленским еще в начале августа, при этом не уточнялось, о ком именно идет речь. «Днем Х» называли 4 и 5 сентября, однако большинство событий случилось во вторник.

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в соцсетях, что заявление об отставке подала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Вслед за ней последовала вице-премьер и министр реинтеграции Ирина Верещук. Кроме того, 3 сентября стало известно об отставках главы Минюста Дениса Малюськи, министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра охраны окружающей среды Руслана Стрельца и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

При этом украинские СМИ пишут, что вслед за не слишком приметными министрами может последовать и политический тяжеловес, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которому якобы «уже дали бумагу и ручку».

Президент Украины пока не прокомментировал эти отставки, но вместо него это сделал беглый украинский блогер Анатолий Шарий, по традиции не жалеющий руководство своей страны.

«Для понимания. Сегодняшний министропад сам по себе ничего не значит. Свиная чумка пронеслась по кабминовским коридорам, но смысла ноль. Одних ноунеймов сменят других ноунеймов, политика не изменится ни на градус. Примечательно и поучительно другое. Как легко сладкая парочка сдает тех, кто исправно лизал ботинок. Ни сентиментов, ни элементарной благодарности. Как шелудивых собак - пинком под зад. В один день, без объяснения причины, без понятной цели этой ротации десяток высших чиновников слили в унитаз. Без объяснения причин, надоели просто. Слили и забыли. (…) Ещё выглядит так, что историю с министрами выбросили в рамках смены заголовков о Покровске и Полтаве. Чувствую, что затевается и ротация силовиков», - признался Шарий.

По его данным, от обязанностей отстранен и начальник штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Роман Гладкий, которого якобы проверяют «на предмет связей семьи офицера с Россией».