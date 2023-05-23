«Уничтожать как крыс»: Медведев высказался о диверсантах ВСУ в Белгородской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов, проникших в понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области.

«Отвлечение внимания?»: Диверсанты ВСУ пересекли границы Белгородской области и дозволенности

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По последним данным, предоставленным региональным главой Вячеславом Гладковым, восемь мирных граждан получили ранения. Погибших, к счастью, нет.

По словам главы Совбеза, таких людей даже не надо брать в плен. Политик выразил мнение, что отрицание Киева своей причастности к совершенной вылазке диверсантов является не чем иным, как ложью. Медведев считает, что Украина, США и Евросоюз несут ответственность за произошедшее в Белгородской области.

Политик также отметил зависимость увеличения вероятности ядерного конфликта от количества вооружения, поставляемого Украине. По его словам, военный конфликт затягивается из-за действий, направленных на поддержку военной составляющей киевского режима.

Закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
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