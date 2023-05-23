Песков: Путин и Совбез РФ могут 26 мая обсудить атаку диверсантов на Белгородскую область
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во время оперативных совещаний, которые проводит Владимир Путин, «производится обмен мнениями по текущим вопросам», сообщает ТАСС.
Он не исключил, что на регулярной встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ, которая пройдёт 26 мая, глава государства может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область
«Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то этот вопрос затронут», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что старые высказывания Владимира Путина о борьбе с терроризмом по-прежнему актуальны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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