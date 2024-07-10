Сийярто: следующая конференция по Украине может пройти до конца 2024 года

Еще одна конференция по Украине может состояться до конца этого года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Возможным местом проведения саммита министр назвал Саудовскую Аравию. Сийярто подчеркнул, что успех мероприятия зависит от участия в нем России.

МИД Швейцарии рассматривает Саудовскую Аравию для второй конференции по Украине

По мнению венгерского министра, конференция в Швейцарии не имела успеха из-за отсутствия России на ней. Сийярто добавил, что в следующей мирной конференции участие должны принять обе стороны — Россия и Украина. Это, по мнению Сийярто, увеличит шансы на нахождения решения конфликта.

Глава венгерского МИД также напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Орбан и Эрдоган, как подчеркнул министр, оба недавно встречались с президентом России Владимиром Путиным и оба считают, что Россия должна быть привлечена к мирным инициативам вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СаммитКонференцияУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры