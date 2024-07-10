Сийярто: следующая конференция по Украине может пройти до конца 2024 года
Еще одна конференция по Украине может состояться до конца этого года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Возможным местом проведения саммита министр назвал Саудовскую Аравию. Сийярто подчеркнул, что успех мероприятия зависит от участия в нем России.
По мнению венгерского министра, конференция в Швейцарии не имела успеха из-за отсутствия России на ней. Сийярто добавил, что в следующей мирной конференции участие должны принять обе стороны — Россия и Украина. Это, по мнению Сийярто, увеличит шансы на нахождения решения конфликта.
Глава венгерского МИД также напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО. Орбан и Эрдоган, как подчеркнул министр, оба недавно встречались с президентом России Владимиром Путиным и оба считают, что Россия должна быть привлечена к мирным инициативам вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек пострадал при обстреле Белгородской области
- В Орле завели дело о мошенничестве на 113 млн при реконструкции Красного моста
- Сийярто: следующая конференция по Украине может пройти до конца 2024 года
- МВД объявило в розыск бывшего президента харьковского «Металлиста» Ярославского
- Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву
- МВД объявило в розыск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова
- Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября
- Прибалтика намерена покинуть единую энергосистему с Россией и Белоруссией
- МВД проводит проверку после оскорблений мужчиной молодых людей в метро Москвы
- Молдавия не присоединилась к 14-му пакету санкций ЕС против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru