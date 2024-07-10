Сийярто: следующая конференция по Украине может пройти до конца 2024 года

Еще одна конференция по Украине может состояться до конца этого года, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Возможным местом проведения саммита министр назвал Саудовскую Аравию. Сийярто подчеркнул, что успех мероприятия зависит от участия в нем России.