Российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ
Российские средства РЭБ уничтожили и подавили 24 украинских беспилотника за сутки, рассказали в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в районе Брусовки в ДНР. На купянском направлении российские силы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ у Свердловки в ЛНР.
Кроме того, российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, где собирали безэкипажные катера. ВС РФ также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области.
Ранее российское Минобороны сообщало, что в Черном море российскими самолетами морской авиации ликвидированы четыре военных катера с десантными группами украинской армии, передают «Известия».
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