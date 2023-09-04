Российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ

В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в районе Брусовки в ДНР. На купянском направлении российские силы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ у Свердловки в ЛНР.

Кроме того, российские дроны нанесли удар по судостроительному предприятию Украины, где собирали безэкипажные катера. ВС РФ также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области.

Ранее российское Минобороны сообщало, что в Черном море российскими самолетами морской авиации ликвидированы четыре военных катера с десантными группами украинской армии, передают «Известия».

