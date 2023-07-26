Военкор Коц рассказал о планах ВСУ сменить приоритетное направление контрнаступления
Вооруженные силы Украины могут сменить приоритетное направление контрнаступления, считает военный корреспондент Александр Коц.
Такие выводы он сделал Telegram-канале, комментируя скопление ВСУ на подступах к Донбассу.
«Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступа и ударить по Донбассу», - написал военкор.
Он призвал «рубить» переправы украинской армии через канал Северский Донец-Донбасс. Коц добавил, что российским войскам удалось удержать Андреевку (к югу от Клещеевки), но дорожное сообщение ними на данный момент - «лотерея».
Ранее в США рассказали об отправке опытных украинских подразделений под Купянск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru