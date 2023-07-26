Военкор Коц рассказал о планах ВСУ сменить приоритетное направление контрнаступления

Такие выводы он сделал Telegram-канале, комментируя скопление ВСУ на подступах к Донбассу.

«Глядя на количество сил и средств, которые сюда стягиваются, начинает появляться ощущение, что Киев хочет сменить приоритетное направление контрнаступа и ударить по Донбассу», - написал военкор.

Он призвал «рубить» переправы украинской армии через канал Северский Донец-Донбасс. Коц добавил, что российским войскам удалось удержать Андреевку (к югу от Клещеевки), но дорожное сообщение ними на данный момент - «лотерея».

Ранее в США рассказали об отправке опытных украинских подразделений под Купянск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

