Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — сказал он. Встреча Орбана с Си Цзиньпинем состоится 8 июля.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападки критиков на Орбана не повлияют на намерение венгерского премьера продолжить свою миротворческую миссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

