Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прилетел в Китай, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши.
«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — сказал он. Встреча Орбана с Си Цзиньпинем состоится 8 июля.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападки критиков на Орбана не повлияют на намерение венгерского премьера продолжить свою миротворческую миссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru