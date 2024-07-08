Орбан прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прилетел в Китай, где у него пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря венгерского премьера Берталана Хаваши.

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«Миссия мира премьер-министра Виктора Орбана продолжается. Глава правительства рано утром в понедельник прибыл в Пекин», — сказал он. Встреча Орбана с Си Цзиньпинем состоится 8 июля.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нападки критиков на Орбана не повлияют на намерение венгерского премьера продолжить свою миротворческую миссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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