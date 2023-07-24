Минобороны РФ: в плен сдались более 40 украинских военных
Более 40 военных Украины сдались в плен на сватовском и краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» Александра Савчука.
По его словам, украинские бойцы пытались 13 раз контратаковать с целью вернуть утраченные позиции, однако это закончилось провалом. В результате при поддержке артиллерии и авиации украинские штурмовики понесли потери техники и личного состава.
Украина потеряла три боевые машины пехоты, четыре бронеавтомобиля и пять пикапов, орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.
Ранее стало известно, что участились случаи сдачи в плен бойцов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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