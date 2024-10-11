Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек

За время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 21 900 военнослужащих и 144 танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, украинская армия потеряла в том числе 98 бронетранспортеров, 69 боевых машин пехоты, 897 боевых бронированных машин, 181 артиллерийское орудие, 594 автомобиля и 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

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Согласно данным, ВСУ за сутки потери свыше 300 человек, были уничтожены 13 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, пять танков, пять боевых бронированных машин. Подчеркивается, что один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках. По его словам, после краха ВСУ президента Украины Владимира Зеленского «вряд ли оставят в живых» западные кураторы. Также Алаудинов отметил, что Вооруженные силы РФ могут в скором времени освободить Курскую область, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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