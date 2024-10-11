Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек

За время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 21 900 военнослужащих и 144 танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, украинская армия потеряла в том числе 98 бронетранспортеров, 69 боевых машин пехоты, 897 боевых бронированных машин, 181 артиллерийское орудие, 594 автомобиля и 34 пусковые установки реактивных систем залпового огня.