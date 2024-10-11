ОТ ХМАО ДО ГААГИ: «ЕЗДУН» И МИЛЛИОНЫ КОНТРАКТНИКАМ

Подтверждает данные о наступлении России в Курской области и другая сторона конфликта. При этом украинский блогер Анатолий Шарий возмущается, что Владимир Зеленский в это сложное для его страны время катается по миру.

«Нижний Клин уже РФ. Окружают Любимовку, у командования паника, звучат гениальные идеи о расстреле отступающих. Никто расстреливать не будет, конечно, но паника налицо. (…) Пока это чучело ездит с гастролями, РФ почти полностью зачистили Весёлое, также выбивают ВСУ с правого фланга, где были позиции, ранее позволявшие контролировать трассу Глушково (…) Позиция Великобритании по ударам ракетами Storm Shadow вглубь РФ не изменилась, - Independent со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера. Ох и ездун, конечно...», - возмутился Шарий.

Со своей стороны, посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил в Гааге, что Запад не обращает внимание на расстрелы мирных жителей в Курской области.

«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь "на русских право на жизнь не распространяется», - подчеркнул Тарабрин на 107-я сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проходит в Нидерландах.

Дипломат указал и на то, что Запад не замечает в самой Украине, где, по его данным, «на улицах похищают мужчин и отправляют на фронт», а тех, кто пытается сбежать, «расстреливают при переходе через границу».