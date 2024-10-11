«Бегут через границу!»: Россия начала контрнаступление в Курской области
Минобороны сообщает о «продолжении разгрома», генерал Алаудинов – о бегстве ВСУ и сожженных танках, а украинский блогер Шарий – о панике на фоне «гастролей ездуна».
Ситуация в Курской области, часть которой с 6 августа оккупирована Украиной, значительно улучшается. СМИ пишут о начале второй фазы активного контрнаступления, взятии ряда населенных пунктов и бегстве противника через границу в Сумскую область.
На этом фоне сообщается об увеличении выплат контрактникам – сразу два региона России, Белгородская область и ХМАО побили многомиллионные рекорды Москвы.
КУРСКОЕ КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ: «ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО И ПАНИКА»
Минобороны России, подводя итоги 10 октября, сообщило о продолжении «разгрома группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области». По данным ведомства, потери ВСУ за сутки составили более 200 человек.
Военкоры и СМИ приводят подробности ситуации на курском направлении.
«ВС РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. Наши уже взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую ВСУ использовали для снабжения своих подразделений. Большинство украинцев оставляют свои позиции и бегут в сторону Незалежной. Российские войска также взяли под контроль Нижний Клин. Прямо сейчас наши идут в направлении Суджи», - сообщает Telegram-канал Mash.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил бегство украинских военных через границу и пообещал освобождение Курской области «в скором времени».
«Сегодня наблюдали за картиной, когда очень большая группа с техникой просто сбегала из Курской области. Перебегала через границу, потеряв часть своих танков, которые были сожжены бойцами 155-й бригады морских пехотинцев, это красавчики, очень достойные ребята. Мы находимся на Суджанском направлении и наблюдали эту картину с высоты, а это немного на другом направлении. На нашем направлении ребята тоже очень хорошо поработали – за несколько последних дней мы выбили очень серьезные участки, ребята хорошо продвинулись. Противник находится в замешательстве, у него паника. Мы не спеша, потихоньку продвигаемся вперед. Такими темпами в скором времени мы сможем доложить, что Курская область освобождена», - сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Telegram-канал «Рыбарь» сообщает о контратаке в Кореневском районе.
«На Курском направлении российские войска провели контратаку в Кореневском районе со стороны Ольговки в направлении Зеленого Шляха, освободив значительную часть оккупированной территории», - отмечает автор канала, блогер Михаил Звинчук.
Со своей стороны, военкор Котенок пишет о продвижении военных по трассе на Свердликово, а далее — на Суджу, которую все еще контролируют ВСУ.
ОТ ХМАО ДО ГААГИ: «ЕЗДУН» И МИЛЛИОНЫ КОНТРАКТНИКАМ
Подтверждает данные о наступлении России в Курской области и другая сторона конфликта. При этом украинский блогер Анатолий Шарий возмущается, что Владимир Зеленский в это сложное для его страны время катается по миру.
«Нижний Клин уже РФ. Окружают Любимовку, у командования паника, звучат гениальные идеи о расстреле отступающих. Никто расстреливать не будет, конечно, но паника налицо. (…) Пока это чучело ездит с гастролями, РФ почти полностью зачистили Весёлое, также выбивают ВСУ с правого фланга, где были позиции, ранее позволявшие контролировать трассу Глушково (…) Позиция Великобритании по ударам ракетами Storm Shadow вглубь РФ не изменилась, - Independent со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера. Ох и ездун, конечно...», - возмутился Шарий.
Со своей стороны, посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил в Гааге, что Запад не обращает внимание на расстрелы мирных жителей в Курской области.
«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь "на русских право на жизнь не распространяется», - подчеркнул Тарабрин на 107-я сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая проходит в Нидерландах.
Дипломат указал и на то, что Запад не замечает в самой Украине, где, по его данным, «на улицах похищают мужчин и отправляют на фронт», а тех, кто пытается сбежать, «расстреливают при переходе через границу».
На этом фоне «Коммерсант» пишет о росте выплат контрактникам в ряде регионов России.
«Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. (…) Вслед за Белгородом по размеру финансовой поддержки идет Ханты-Мансийский автономный округ. C 4 октября власти увеличили региональные выплаты рекрутам на 900 тыс. руб., и всего новобранцы могут единовременно претендовать на 2,35 млн руб. Таким образом был побит рекорд Москвы», – отмечает издание.
По его данным, в десятку регионов с максимальным выплатами при подписании контракта на службу в зоне СВО, также входят Москва (суммарные выплаты - 2,3 млн рублей), ЯНАО (2,3 млн рублей), Санкт-Петербург и Курганская область (по 2,1 млн рублей), Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область и Карачаево-Черкесия (по 2 млн рублей).
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