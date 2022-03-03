Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об объявлении награды за головы командиров украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Кадыров отметил, что награда будет выдаваться в размере $500 тыс. за каждого убитого.
Глава Чечни подчеркнул, что это заявление он делает не как чиновник, а как «доброволец от имени патриотов России».
Кадыров объяснил, что деньги на вознаграждения будут собраны с «добровольцев, которые сами изъявили желание выплатить такую сумму».
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.
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