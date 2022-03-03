Кадыров пообещал $500 за каждого убитого командира украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об объявлении награды за головы командиров украинских националистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров рассказал о потерях среди чеченских военных на Украине

Кадыров отметил, что награда будет выдаваться в размере $500 тыс. за каждого убитого.

Глава Чечни подчеркнул, что это заявление он делает не как чиновник, а как «доброволец от имени патриотов России».

Кадыров объяснил, что деньги на вознаграждения будут собраны с «добровольцев, которые сами изъявили желание выплатить такую сумму».

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

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