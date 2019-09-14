Киев снизил поставки воды в десять городов ЛНР

Киев сократил водоснабжение десяти городов самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе ГУП ЛНР «Лугансквода».

Водоснабжения лишены жители сел Славяносербского района: Шишково, Раевка, Стукалова Балка, Лиман, Светлое, Металлист, Веселая Гора, Приветное, Обозное и Цветные Пески,.

Причиной перебоев стала авария, сообщают РИА Новости.

«По сообщению КП "Попаснянский районный водоканал", 14 сентября из-за резкого снижения давления в Петровском магистральном водоводе, с 7.30 аварийно остановлена Петровская насосная станция», - сказано в официальном сообщении.

Порыв трубопровода, предположительно, произошел на правом берегу реки Северский Донец, неподалеку от линии соприкосновения. В связи с этим восстановительные работы начнутся после согласований с совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев и советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в интервью НСН оценили реалистичность планов украинского МИДа по решению конфликта в Донбассе.

