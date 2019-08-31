Царёв подтвердил готовность МИДа Украины решить конфликт на Донбассе, но в ЛНР не согласны
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев и советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в интервью НСН оценили реалистичность планов украинского МИДа по решению конфликта в Донбассе.
Зaявление нового глaвы МИД Укрaины Вaдимa Пристaйко о рaзрешении кризисa в Донбaссе зa полгодa aмбициозно, но сомнительно. Об этом рaсскaзaл председaтель комиссии Советa Федерaции по информaционной политике Aлексей Пушков.
По его словaм, для нaчaлa Киеву необходимо выполнить первый и второй пункты Минских соглaшений, a именно прекрaтить обстрелы и отвести тяжелые вооружения, цитирует RT сообщение политикa в Twitter.
30 aвгустa во время выступления в Верховной рaде Пристaйко рaсскaзaл, что президент стрaны Влaдимир Зеленский в кaчестве приоритетных зaдaч постaвил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликтa в Донбaссе и «возврaщение» Крымa.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН заявил, что полгода на урегулирование конфликта на Донбассе Украине будет достаточно.
«Полгода – это реальный срок. Сейчас спор идет исключительно о методах выполнения Минских соглашений, о сценариях. Все сценарии прописаны в Минских соглашениях: отвод войск, амнистия, внесение изменений в конституцию об особом статусе Донбасса, проведение местных выборов. Российская Федерация настаивает на том, чтобы Минские соглашения были выполнены скрупулезно. Почему? Потому что изменения в Конституцию – это гарантия того, что Украина не начнет расправляться с Донбассом, который восстал против ее власти, после того, как территория будет передана Киеву и будет установлен ее особый статус» - пояснил политик.
Олег Царёв напомнил, как на протяжении полугода делает заявления по поводу того, что новое руководство Украины урегулирует конфликт на Донбассе. Политик руководствуется настроениями команды президента Украины Владимира Зеленского, с членами которой, по словам Царёва, он постоянно общается. Собеседник НСН заявляет, что новые политические элиты настроены на прекращение войны на Донбассе.
«Я общаюсь с членами команды Зеленского, знаю их настроения. Намерения завершить войну на Донбассе у них были всегда, с начала избирательной кампании. Зеленский говорит о том. Что Минские соглашения надо выполнять, но немного модернизировать. Принять закон для Донбасса или даже для всех территорий страны – об особом статусе. Провести такую децентрализацию. Главное – не вносить изменения в Конституцию», - отметил эксперт.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в интервью НСН заявил о том, что для участников конфликта на Донбассе временной фактор не важен.
«Необходимо перестать стрелять, развести войска, сделать обмены. Это то, что надо сделать перво-наперво. Для нас не являются приоритетом условные периоды времени. Для нас важны фундаментальные решения, на которых будут базироваться все решения по урегулированию конфликта на Донбассе. Учитывая, что идет уже его шестой год, необходимы решения, которые обеспечат физическую безопасность, восстановление гражданских прав, обмены, создание законодательных механизмов об исключении преследования всех участников конфликта и далее – по всем пунктам Минских соглашений. Надо садиться за стол переговоров, вести конструктивный диалог и находить крайне сложные решения. «Сабельный поход» вряд ли подойдет для открытого урегулирования конфликта, в котором уже есть очень много проблем и хитросплетений: законодательных решений, психологических, политической риторики, внешних факторов. Если это поймет украинская сторона, мы сможем сдвинуться в сторону урегулирования конфликта. Пока установление рамок вряд ли первично. Я не знаю, на каких основаниях базировался господин Пристайко, который находится в процессе переговоров далеко не первый год» - сказал эксперт.
Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко назвал условия решения конфликта на Донбассе и оценил, насколько выгодны Украине минские договорённости.
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