Медведев назвал взятие Авдеевки выполненной сложной задачей

Захват Авдеевки был сложной задачей, так как размещенный там укрепрайон Вооруженных сил Украины создавался на протяжении не одного года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

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По его словам, несмотря на трудности, российским войскам удалось провести успешную операцию по освобождению города. «Это реально очень серьезные сооружения – фортификационные, защитные, – и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились», – указал политик.

Отмечается, что взятие Авдеевки стало большим успехом ВС РФ, а все, кто участвовал в операции, являются героями.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев. Это произошло после бегства украинских военных из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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