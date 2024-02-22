По его словам, несмотря на трудности, российским войскам удалось провести успешную операцию по освобождению города. «Это реально очень серьезные сооружения – фортификационные, защитные, – и это позволяло держать этот населенный пункт. Поэтому это была сложная задача, но наши вооруженные силы с этим блестяще справились», – указал политик.

Отмечается, что взятие Авдеевки стало большим успехом ВС РФ, а все, кто участвовал в операции, являются героями.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский срочно покинул Киев. Это произошло после бегства украинских военных из Авдеевки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

