Глава делегации Украины Арахамия назвал срок возобновления переговоров с Россией

Такой срок представитель Киева объяснил тем, что к августу может усилиться «переговорная позиция» Киева в связи с планируемым контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В связи с этим Арахамия заявил, что Киев будет вести переговоры с позиции силы, пишет Газета.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил возможности продолжения переговоров с Украиной, но отметил, что подвижек по-прежнему нет.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время своего визита в Киев неофициально убеждали президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

