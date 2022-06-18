Глава делегации Украины Арахамия назвал срок возобновления переговоров с Россией
Украина может вернуться к переговорам с Россией в конце августа. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия в интервью радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов.
Такой срок представитель Киева объяснил тем, что к августу может усилиться «переговорная позиция» Киева в связи с планируемым контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В связи с этим Арахамия заявил, что Киев будет вести переговоры с позиции силы, пишет Газета.ru.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил возможности продолжения переговоров с Украиной, но отметил, что подвижек по-прежнему нет.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время своего визита в Киев неофициально убеждали президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.
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