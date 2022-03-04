В НАТО заверили, что над Украиной не будет бесполётной зоны

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить бесполётную зону над территорией Украины, сообщают RT со ссылкой на европейские СМИ.

По словам Столтенберга, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран альянса.