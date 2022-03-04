В НАТО заверили, что над Украиной не будет бесполётной зоны
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить бесполётную зону над территорией Украины, сообщают RT со ссылкой на европейские СМИ.
По словам Столтенберга, с этим согласились все участники совещания глав внешнеполитического ведомств стран альянса.
Таким образом, в Брюсселе отказали украинскому руководству в его настойчивой просьбе о введении бесполётной зоны над территорией респуспублики.
«Мы чётко дали понять, что не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле»,— подчеркнул генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не является стороной конфликта на Украине.
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