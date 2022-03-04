Столтенберг: НАТО не является стороной конфликта на Украине

НАТО не является стороной конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран организации в Брюсселе.

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«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта. НАТО – это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

При этом генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что организация будет защищать своих участников. В связи с этим было усилено присутствие НАТО на восточном фланге.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
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