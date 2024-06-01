На Украине начали эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом
Эвакуацию населения начали в пограничных населенных пунктах на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом заявил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Думка».
Чиновник допустил, что жителей села Александровка, поселков Тимофеевка и Возрожденовка с детьми могут вывезти принудительно. Граждан отправят к родственникам, близким или знакомым, также местное население могут эвакуировать в Харьков и Львовскую область.
Глава администрации пообещал, что эвакуированным окажут финансовую и другую помощь.
Ранее в Сумской области Украины начали вывозить население из десятикилометровой зоны у границы с Россией, в частности, эвакуацию проводят в городах Белополье и Ворожба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru