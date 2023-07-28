«Перерезает самолет!»: Бижев о ракете С-200, атаковавшей Таганрог

Переоборудованная ракета С-200, которой Украина ударила по Таганрогу, имеет мощнейшую боевую часть, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН. Он отметил, что она снабжена прессованными кольцами, которые могут перерезать самолет пополам.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Украина атаковала Ростовскую область двумя зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, которые были переоборудованы в ударный вариант. Все они были обнаружены и перехвачены. Бижев отметил, что такие ракеты представляют большую опасность для России.

«У этой ракеты очень мощная боевая часть, более 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Боевая часть снабжена спрессованными кольцами, которые при достижении цели перерезали самолет пополам. Инженера и ученые у Украины остались, они доработали ее и используют для нанесения ударов. Ее длина превышает 10 метров, в диаметре она около метра. Это очень плохо… Неизвестно, сколько этих ракет у них еще осталось», - сказал Бижев.