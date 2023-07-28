«Перерезает самолет!»: Бижев о ракете С-200, атаковавшей Таганрог
Дальность полета у С-200 составляет более 255 километров, отметил в эфире НСН генерал Айтеч Бижев. По его словам, у СССР не было ракеты мощнее.
Переоборудованная ракета С-200, которой Украина ударила по Таганрогу, имеет мощнейшую боевую часть, заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН. Он отметил, что она снабжена прессованными кольцами, которые могут перерезать самолет пополам.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что Украина атаковала Ростовскую область двумя зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, которые были переоборудованы в ударный вариант. Все они были обнаружены и перехвачены. Бижев отметил, что такие ракеты представляют большую опасность для России.
«У этой ракеты очень мощная боевая часть, более 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. Боевая часть снабжена спрессованными кольцами, которые при достижении цели перерезали самолет пополам. Инженера и ученые у Украины остались, они доработали ее и используют для нанесения ударов. Ее длина превышает 10 метров, в диаметре она около метра. Это очень плохо… Неизвестно, сколько этих ракет у них еще осталось», - сказал Бижев.
Он отметил, что дальность полета у С-200 составляет более 255 километров. По словам генерала, у СССР не было ракеты мощнее.
«В советское время комплекс С-200 являлся комплексом дальнего действия. Это был самый мощный комплекс, предназначенный для перехвата стратегической авиации. Дальняя граница зоны поражения была 255 километров. Потенциальные возможности ракеты по дальности полета были еще дальше, чем объявленные характеристики. Мощнее ракеты у СССР не было. У России она недавно снята с вооружения после появления С-400 и С-500», - резюмировал Бижев.
Ранее, 28 июля, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что одна ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе «Чехов сад». Отмечалось, что погибших нет.
При этом ранее военный журналист Василий Фатигаров в интервью НСН отмечал, что переоборудованные Украиной ракеты С-200 могут иметь дальность в 410-415 километров. Он также объяснял, что переоборудованная ракета имеет соответствующие скоростные характеристики, сообщает «Радиоточка НСН».
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