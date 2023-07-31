Шойгу: Российская армия увеличила интенсивность ударов по объектам ВСУ

По его словам, речь идёт в том числе об объектах, которые связанны с терактами на территории России.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», - заключил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не сможет победить в противостоянии с Россией при помощи западного «чудо-оружия», исход спецоперации предрешен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

