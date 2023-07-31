Шойгу: Российская армия увеличила интенсивность ударов по объектам ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия увеличила интенсивность ударов по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

По его словам, речь идёт в том числе об объектах, которые связанны с терактами на территории России.

«В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты», - заключил министр.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинская армия во главе с президентом страны Владимиром Зеленским не сможет победить в противостоянии с Россией при помощи западного «чудо-оружия», исход спецоперации предрешен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияВСУВооруженные Силы РФСергей Шойгу

Горячие новости

Все новости

партнеры