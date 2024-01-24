«Бредни и агония!»: В Киеве заявили, что украинцы расплачиваются за провалы Зеленского

«Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах», - посетовал он.

Недоволен нынешним положением дел в стране и мэр Киева Виталий Кличко. Он пожаловался, что не видит на Украине никакой демократии, а режим страны вызывает вопросы.

«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», - сказал он в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Примечательно, что Кличко в сложившейся ситуации винит конкретных людей, но их имен назвать отказывается.

«Они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», - намекает мэр столицы.

Также он обвинил власти в том, что они держат в страхе местных бизнесменов. По словам Кличко, в последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, на требования отдать долю в бизнесе.