«Бредни и агония!»: В Киеве заявили, что украинцы расплачиваются за провалы Зеленского
С критикой на Зеленского обрушились олигархи, депутаты и мэр Киева Виталий Кличко. На фоне всего происходящего указ украинского президента об «угнетении» украинцев рассмешил Москву.
Президент Украины Владимир Зеленский вынужден отбиваться от критики своих же соотечественников. Все чаще громкие заявления о провальных решениях лидера страны звучат не из России или стран-партнеров, а прямиком из Киева.
Накануне украинский олигарх, депутат Верховной Рады Сергей Тарута назвал президента страны и всю его команду некомпетентными.
«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — передает его слова испанская газета El Mundo.
При этом он отметил, что за провальное контрнаступление ВСУ ответственность несет Запад, который надавил на Киев в этом вопросе.
«Проблема в том, что мы заплатили жизнями, а им остается беспокоиться только об опросах», - посетовал он.
Недоволен нынешним положением дел в стране и мэр Киева Виталий Кличко. Он пожаловался, что не видит на Украине никакой демократии, а режим страны вызывает вопросы.
«То, что мы видим прямо сейчас, я не могу назвать демократией. Это попахивает вертикалью и авторитаризмом», - сказал он в интервью канадской газете The Globe and Mail.
Примечательно, что Кличко в сложившейся ситуации винит конкретных людей, но их имен назвать отказывается.
«Они хотят, чтобы все было централизовано, и именно поэтому я вижу централизованные СМИ и телевидение на Украине, и они также пытаются централизовать власть, построить вертикаль», - намекает мэр столицы.
Также он обвинил власти в том, что они держат в страхе местных бизнесменов. По словам Кличко, в последнее время все больше бизнесменов жалуются на безумные поборы, на требования отдать долю в бизнесе.
«Не соглашаешься – уголовные дела, обыски, громкие заявления и даже могут найти русский след», - объясняет он.
Подводя итоги, Кличко отмечает, что не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз со всем этим «авторитарным» набором.
Сам же Зеленский пытается хоть как-то сгладить провалы Украины по всем фронтам… 22 января он подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который направлен на «сохранение национальной идентичности украинцев» в РФ.
В частности, в документе говорится, что Россия якобы «веками угнетает и уничтожает» национальную идентичность украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях. Уточняется, что это «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
В России ожидаемо сочли такое решение лидера Украины обычной пропагандой. Так, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил Зеленскому, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России».
«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, «исторически заселённые украинцами». А главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», - написал он в Telegram.
Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом, заявила РБК представитель российского МИД Мария Захарова.
«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов», - заявила она.
Со своей стороны, глава крымского парламента Владимир Константинов в шутку предложил Зеленскому с таким же успехом предъявить претензии на египетские пирамиды.
«В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», - передает его слова РИА Новости.
Указ Зеленского об исторически населенных украинцами казачьих территорий России не имеет никакого смысла, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В эфире НСН внук знаменитого писателя Михаила Шолохова напомнил об общей истории российского казачества и Малороссии.
«У Зеленского большой простор для фантазий, но юридически это не имеет никакого смысла. Даже в рамках Украины, как остатков государства, это все не имеет никаких правовых последствий. Давайте четко разделим «Украину Зеленского» и Малороссию, которая на большом историческом промежутке была частью России», - заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, передает «Радиоточка НСН».
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