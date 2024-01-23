Песков заявил о желании Зеленского быть похожим на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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Песков отметил, что Зеленский пытается заручиться поддержкой абсолютного большинства граждан.

«Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», - сказал пресс-секретарь президента.

Зеленский 22 января подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». В документе утверждается, что Россия якобы веками угнетает национальную идентичность украинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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