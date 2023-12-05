Шри-Ланку в ноябре посетили 25 тысяч россиян

В ноябре Шри-Ланку посетили около 25 тысяч граждан России, уступив первое место Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного Управления по развитию туризма Шри-Ланки.

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Общее число туристов на азиатский остров превысило 150 тысяч человек, что является рекордом с допандемийного 2019 года.

Так, лидером среди стран по посетителям стала Индия - из соседней страны прибыли 30 тысяч туристов, второе место заняла Россия (25 тысяч), третье - Германия (12 тысяч туристов).

Ежедневно на остров в ноябре приезжали пять тысяч туристов. В общей сложности Шри-Ланку посетили более 1,2 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости
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