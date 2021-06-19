Матч России с Данией на Евро-2020 будут судить французы
УЕФА назначил судейскую бригаду, которая будет работать на матче Россия-Дания на чемпионате Европы-2020, сообщает пресс-служба спортивной организации.
Главным судьей назначен 39-летний француз Клеман Тюрпен. Также в его команде еще два соотечественника - Николя Дано и Сириль Гренгор – и коллега из Швейцарии Сандро Шерер. Франсуа Летесье из Франции станет видеопомощником рефери.
По данным СМИ, главным матчем в карьере Тюрпена стал финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». В 2020 году он не побоялся показать желтую карточку за симуляцию аргентинцу Лео Месси.
Самой большой неприятностью в яркой судейской карьере Клемана Тюрпена стал случай с задержанием банды наркоторговцев в 2019 году, которые прикрывались его именем, чтобы перевозить запрещенные вещества между Бельгией и Францией. Одна из машин была зарегистрирована на однофамильца - Клемана Тюрпена. Дата и год рождения преступника были приближены к биографическим данным футбольного арбитра.
Напомним, Тюрпен работал судьей только на одном матче с участием российской сборной – в товарищеской встрече в ноябре 2015-го с хорватами. Россияне проиграли со счетом 1:3. Клеман в ходе игры показал две желтые карточки - Перишичу и Виде.
Матч Россия-Дания В рамках Чемпионата Европы по футболу состоится 21 июня в 22:00.
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