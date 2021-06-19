Матч России с Данией на Евро-2020 будут судить французы

По данным СМИ, главным матчем в карьере Тюрпена стал финал Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом». В 2020 году он не побоялся показать желтую карточку за симуляцию аргентинцу Лео Месси.

Самой большой неприятностью в яркой судейской карьере Клемана Тюрпена стал случай с задержанием банды наркоторговцев в 2019 году, которые прикрывались его именем, чтобы перевозить запрещенные вещества между Бельгией и Францией. Одна из машин была зарегистрирована на однофамильца - Клемана Тюрпена. Дата и год рождения преступника были приближены к биографическим данным футбольного арбитра.

Напомним, Тюрпен работал судьей только на одном матче с участием российской сборной – в товарищеской встрече в ноябре 2015-го с хорватами. Россияне проиграли со счетом 1:3. Клеман в ходе игры показал две желтые карточки - Перишичу и Виде.

Матч Россия-Дания В рамках Чемпионата Европы по футболу состоится 21 июня в 22:00.

