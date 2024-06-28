МОК: Нейтральные атлеты из РФ получат материальную поддержку на Олимпиаде

Нейтральные спортсмены, которые были отобраны на Олимпийские игры в Париже, получат необходимую материально-техническую поддержку от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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«Как и все другие спортсмены... нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — указал представитель МОК.

Олимпиада в Париже пройдет 26 июля-11 августа, напоминает Ura.ru. В соревнованиях примут участие ряд спортсменов из России и Белоруссии, получивших нейтральный статус.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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